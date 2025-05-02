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Gaziantep'te Yaya Kazası: 2 Yaralı

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Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarparak yaralanmalarına neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'te karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Suyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ACG 73 Peugeot marka otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralanırken kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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