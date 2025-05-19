Gaziantep'te Yasaklı Balık Avına Baskın: İki Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Yasaklı Balık Avına Baskın: İki Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma, Fırat Nehri'nde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avlayan iki şüpheliyi yakaladı. Şahıslara ait 700 metre ağ ele geçirildi.

Gaziantep'te, yasak olmasına rağmen ağ atarak Fırat Nehri'nde balık avladığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri'nde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında, nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen O.A. ve D.Ç. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara ait olduğu tespit edilen 700 metre ağ ele geçirildi.

O.A. ve D.Ç. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymaması sebebiyle idari işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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