Gaziantep'te Yardıma Giderken Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 21 yaşındaki bir genç, yol kenarında arızalanan araca yardım etmek için otomobilinden indiği esnada, seyir halindeki başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Furkan Fırat, yol kenarında arızalanan bir araca yardım etmek için otomobilini durdurarak indi. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç, Fırat'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Kazayı fark etmeyen diğer araç sürücüleri ise duramayınca zincirleme kaza oldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede 21 yaşındaki Alper Furkan Fırat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Fırat'ın cansız bedeni, burada yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP