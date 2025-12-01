Gaziantep'te yaralı halde bulunan kartal, tedavi altına alındı

Gaziantep'te jandarma tarafından yorgun ve yaralı olarak bulunan kartal tedavi altına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi esnasında doğada yorgun ve yaralı olduğu fark edilen kartal buldu. Ekipler tarafından yakalanan yırtıcı kuş, tedavileri yapılarak tekrar doğaya kazandırılmak üzere bulunduğu yerden alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP