Gaziantep'te yakıtı biten aracı itenlere ATV çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'te yakıtı biten aracı itenlere ATV aracının çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakıtları biten araçlarını iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırmaya çalışan Harun Kaplan ve 3 arkadaşına arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen ATV çarptı. Feci kaza sonrası otomobil ile ATV arasında kalan 3 kişi ile ATV sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 2 kişi ile ağır yaralanan Harun Kaplan ve ATV sürücüsünü ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Harun Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

