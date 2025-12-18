Haberler

Gaziantep'te 22 kilo skunk ile çok sayıda silah ele geçirildi: 7 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçak silah operasyonlarında 22 kilo skunk ile çok sayıda silah ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonlarında 22 kilo skunk ile çok sayıda silah ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin poşetlerin içerisindeki marulların altına saklanmış halde bulunması dikkat çekti.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli operasyon çerçevesinde 3 adres ile 1 iş yerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 22 kilo 219 gram skunk ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin poşetlerin içerisindeki marulların altına saklanmış halde bulunması dikkat çekti.

6 adet silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi

S.M.D. ve B.T. isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 parça halinde 3 gram esrar, 25 adet tabanca fişeği, 15 adet tüfek kartuşu, 4 adet tabanca şarjörü, 5 adet tüfek şarjörü ve 2 adet kesici alet ele geçirilerek, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan toplam 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

