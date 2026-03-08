Haberler

Kesinleşmiş 17 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 17 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs, Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te ticareti yapmak suçundan hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Şahinbey ilçesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 29 ayrı suç kaydı olan R.S. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

