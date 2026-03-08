Kesinleşmiş 17 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te ticareti yapmak suçundan hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Şahinbey ilçesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 29 ayrı suç kaydı olan R.S. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı