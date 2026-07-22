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Kesinleşmiş 12 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 12 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.D., jandarma ekiplerince Nizip ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesindeki çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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