Gaziantep'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu madde suçundan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ğ.E.O, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ğ.E.O isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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