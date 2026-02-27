Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 11 şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, Araban ve Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğinde 11 ayrı adrese farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda Şahinbey ilçesinde 1, Şehitkamil ilçesinde 2, Araban ilçesinde 3 ve Oğuzeli ilçesinde 5 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram reçine esrar, 317 gram metamfetamin, 2 bin 23 adet uyuşturucu hap, 3 bin 520 adet sentetik hap, suçtan elde edilen 47 bin 500 TL, 14 adet tabanca fişeği, 7 adet cep telefonu, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
