Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 14 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda yakalanan 70 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 36 adres ve 15 araca yönelik operasyon sonucunda 70 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 70 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 56'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adreslerdeki aramalarda ise 10 kilo 50 gram skunk, 7 kilo 600 gram metamfetamin, bin 550 adet captagon hap, 505 gram kokain, 56 gram bonzai, 30 gram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi ve 100 miligram uyuşturucu-uyarıcı sıvı ile çeşitli türlerde silah ve cihaz ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı