Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 632 Capsule Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 632 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, H.B., O.A. ve M.M. isimli yabancı uyruklu şahısların ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 632 adet captagon cinsi uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan H.B., O.A. ve M.M. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP