Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 39 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 248 şüpheli şahıstan 39'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlardaki aramalarda 216 bin 653 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 315 gram esrar, 1 kilo 468 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 507 gram metamfetamin (ateş-buz), 515 gram kokain, 165 gram eroin, 10 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 248 şüpheli şahıstan 39'u tutuklandı. Diğer 209 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP