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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bir adreste operasyon yaptı. Operasyonda, 795 gram eroin ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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