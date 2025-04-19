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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda 795 gram eroin ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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