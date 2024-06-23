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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 35.66 gr. metamfetamin, 32.30 gr. eroin, 2 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu, 26 bin 455 TL ve 100 Dolar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde adreste yapılan aramada 7 parça halinde toplam 35.66 gr. metamfetamin, 32.30 gr. eroin, 2 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu, 26 bin 455 TL ve 100 Dolar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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