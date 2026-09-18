Haberler

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 adet kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 adet kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 50 adet kök kenevir, 1.27 gram esrar ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MEB öğretmen il dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! On binlerce öğretmen bekliyor

İl dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! İşte beklenen saat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pençe-Kilit harekatında sağ bacağını kaybeden gazi protezle ayağa kalktı! Motosiklet kullanıp köy okullarında çocuklarla buluşuyor

Bir daha motor süremem sanıyordu! Protezle hayata tutundu
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Kayıp Büşra bebekte yeni gelişme! Kardeşlerinin tarif ettiği 'mavi kazaklı Mehmet' Diyarbakır'da yakalandı

Kardeşleri o geceyi anlattı! Tarif ettikleri kişi yakalandı
Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi
Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi