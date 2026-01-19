Haberler

Gaziantep'te 198 gram kokain ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 198 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dedektör köpekle bir adrese yapılan baskında 198 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
