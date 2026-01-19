Gaziantep'te 198 gram kokain ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 198 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dedektör köpekle bir adrese yapılan baskında 198 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP