Haberler

Gaziantep'te 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi: 6 gözaltı

Gaziantep'te 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi: 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen narkotik operasyonunda bir aracın tabanına gizlenmiş 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayda 6 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonu sonucunda bir aracının tabanına gizlenmiş halde 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 6 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir araçta arama yapıldı. Aramalarda aracın tabanına gizlenmiş halde 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirilerek 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi