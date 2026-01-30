Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yağma suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP