Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanırken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yağma suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı