Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 61 kilogram uyuşturucu madde ve 7 bin 700 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 61 kilogram uyuşturucu madde ve 7 bin 700 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 10 gün içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan adli aramalar sonucunda 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilogram metanfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 adet uyuşturucu hap, 188 adet likit esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
