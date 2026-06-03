Ayrılan trenin vagonları hortuvara çarparak devrildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde manevra yapan trenin vagonları ayrılarak kontrolden çıktı ve devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde manevra yapmak isteyen trenin vagonları ayrılarak kontrolden çıktıktan sonra devrildi.
Kaza, İslahiye ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, maden yüklemek için manevra yapmak isteyen trenin vagonları ayrılarak kontrolden çıktı. Ayrılan vagonlar rayların sonunda bulunan hortuvara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmadı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı