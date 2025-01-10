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Gaziantep'te Traktör Kazasında Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Traktör Kazasında Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 70 yaşındaki Garip Koca ve 71 yaşındaki eşi Gülüş Koca yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Garip Koca yönetimindeki 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 70 yaşındaki sürücü Garip Koca ile yanında bulunan eşi 71 yaşındaki Gülüş Koca traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Garip Koca ile eşi Gülüş Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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