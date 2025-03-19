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Gaziantep'te Traktör Altında Kalan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Traktör Altında Kalan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörüyle tarladan dönen 43 yaşındaki Mustafa Fırat, kalp krizi geçirerek devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Fırat'ın babası da 16 yıl önce benzer bir kazada yaşamını yitirmişti.

Gaziantep'te traktörüyle tarladan dönen 43 yaşındaki Mustafa Fırat, kalp krizi geçirerek traktörün altında kaldı. Hayatını kaybeden Mustafa Fırat'ın babasının da 16 sene önce bir traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizip Karkamış yolunda tarladan dönen 43 yaşındaki Mustafa Fırat, traktör üzerinde kalp krizi geçirdi. Kriz geçiren Fırat devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Fırat'ın cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Babasıyla aynı kaderi yaşadı

Öte yandan, traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Fırat'ın babası Ahmet Fırat'ın da 16 sene önce bir traktör kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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