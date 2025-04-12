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Gaziantep'te Trafik Şube Müdürüne Tehdit: Muhtar Tutuklandı

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Gaziantep'te sosyal medya üzerinden trafik şube müdürü Zeynal Kubat'ı tehdit eden mahalle muhtarı Yusuf K. tutuklandı. Olayla ilgili olarak adli süreç başlatıldı.

Gaziantep'te trafik şube müdürünü tehdit eden muhtar tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sosyal medya platformundan trafik şube müdürünü tehdit eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen mahalle muhtarı tutuklandı.

Gaziantep'te sosyal medya platformu tiktok üzerinden yayınladığı görüntülerle trafik şube müdürü Zeynal Kubat'ı tehdit ettiği tespit edilen Selahattin Eyyubi Mahallesi Muhtarı Yusuf K., gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen muhtar Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, "Bir sosyal medya hesabından paylaşılan ilimizde görevli bir devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlanması üzerine yapılan başvuru sonucunda emniyet müdürlüğü ekiplerimiz tarafından paylaşımda bulunduğu tespit edilen Y.K isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Tehdit-Hakaret ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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