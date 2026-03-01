Haberler

Refüjdeki direğe çarparak karşı şeride geçen otomobil takla attı: 2 yaralı

Refüjdeki direğe çarparak karşı şeride geçen otomobil takla attı: 2 yaralı
Güncelleme:
Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki direğe ve ağaca çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan direk ve ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ABE 939 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan direk ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası yol ortasına düşen direğe çarpan ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AAC 115 ile 27 BDU 243 plakalı otomobillerde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

