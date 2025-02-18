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Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıklarının çalışmadığı bir kavşakta meydana geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Hatay karayolu İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, elektriklerin kesik olması nedeniyle trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta Ahmet Ç. yönetimindeki Opel marka 06 DFD 524 plakalı hafif ticari araç ile Tolga Ö. idaresindeki Opel marka 11 ABR 570 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Emniyet müdürlüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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