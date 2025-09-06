Haberler

Gaziantep'te Trafik İhlali Yapan 2 Bin 46 Araca Ceza Kesildi

Gaziantep'te Trafik İhlali Yapan 2 Bin 46 Araca Ceza Kesildi
Gaziantep'te jandarma ekipleri yaptıkları dron destekli denetimlerde, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 2 bin 46 araca trafik idari para cezası uyguladı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve mülki makamların koordinesiyle otoyolda trafik denetimleri yapıldı. Son bir ay içerisinde icra edilen dron destekli denetim faaliyeti sonucunda, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokma, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapma, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 46 araç plakası ve sürücüsüne çeşitli miktarlarda trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

