Gaziantep'te trafik cezasına tepki gösteren şahıslardan polise mukavemet
Gaziantep'te trafik uygulaması sırasında ceza kesilen şahısların polis ekiplerine tepki gösterdiği ve mukavemet gösterdiği iddia edildi.

Gaziantep'te trafik uygulaması sırasında ceza kesilen şahısların polis ekiplerine tepki gösterdiği ve mukavemet gösterdiği iddia edildi. Olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan İnandırıcı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen şahıslara cezai işlem uygulanmak istendi. Cezaya tepki gösteren şahıslar, polis ekiplerine sözlü olarak karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar polise mukavemet gösterdi. Yaşanan arbedeye biber gazı ile müdahale eden ekipler kısa sürede şahısları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, polis ekipleri ve şahıslar arasında yaşanan arbede, ekiplerin biber gazı ile müdahalesi ve gözaltına alınan şahıs yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
