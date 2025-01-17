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Gaziantep'te TOKİ tarafından cami inşa ediliyor

Gaziantep'te TOKİ tarafından cami inşa ediliyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 300 kişilik caminin temeli törenle atıldı. Cami, 288 metrekare alanda modern bir tasarıma sahip olacak.

Gaziantep'in Araban ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen konut alanına yapılacak olan cami inşaatının temeli törenle atıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki 952 adet sosyal ve deprem konutunun bulunduğu alana yapılacak olacak cami için temel atma töreni düzenledi. Temeli atılan 300 kişilik 2 katlı, minare kemerli ve kubbeli modern cami 288 metrekare alanda yapılacak.

Temel atma törenine Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, TOKİ yetkilileri, kurum amirleri ve vatandaşların katıldı. Kaymakam İşçimen, caminin hayırlı olması temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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