Gaziantep'te TOKİ tarafından cami inşa ediliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen konut alanına yapılacak olan cami inşaatının temeli törenle atıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki 952 adet sosyal ve deprem konutunun bulunduğu alana yapılacak olacak cami için temel atma töreni düzenledi. Temeli atılan 300 kişilik 2 katlı, minare kemerli ve kubbeli modern cami 288 metrekare alanda yapılacak.

Temel atma törenine Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, TOKİ yetkilileri, kurum amirleri ve vatandaşların katıldı. Kaymakam İşçimen, caminin hayırlı olması temennisinde bulundu. - GAZİANTEP