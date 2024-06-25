Gaziantep'te tır ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'im Yavuzeli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu, otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Karadağ geçidi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Araban ilçesi istikameti yönünde seyir halinde olan otomobil, Akbayır Mahallesi sınırında aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil tamamen yanarak kül olurken, sürücüsü Mehmet Erözcan ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet Erözcan'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP