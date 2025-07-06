Gaziantep'te tır traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te tırın traktöre arkadan çarptığı kazada traktör sürücüsü yaralanırken, babası hayatını kaybetti.

Kaza, Nurdağı ilçesi Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Sevim (35) idaresindeki 27 SE 127 plakalı traktöre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGL 305 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ters dönen traktörün altında kalan baba Adnan Sevim (62) ve oğlu Mustafa Sevim ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan baba Adnan Sevim gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevim'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP