Gaziantep'te tehlikeli yolculuk: Kamyonet kasa kapağı açık şekilde seyretti

GAZİANTEP - Gaziantep'te kasa kapağı açık şekilde seyreden kamyonet trafikte tehlike saçtı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Şehitkamil ilçesi Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 27 L 4454 plakalı bir kamyonet, yoğun trafiğin olduğu cadde kasa kapağı açık şekilde seyretti. İçerisindeki yüklerle kasa kapağı açık şekilde trafikte ilerleyen kamyonet adeta tehlike saçtı.

Kamyonetin tehlikeli bir şekilde trafikte ilerlediği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.