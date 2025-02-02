Gaziantep'te Tehlikeli Yolculuk: 4 Çocuk Kamyonun Arkasına Tutunarak Gitti

Gaziantep'te, 4 çocuğun seyir halindeki kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptığı anlar yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda bazı çocukların düşme tehlikesi yaşaması ise dikkat çekti.

Olay, önceki Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun arkasına 4 çocuk tutunarak yolculuk yaptı. Yüreklerin ağza geldiği tehlikeli yolculuk anları ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda bazı çocukların düşme tehlikesi yaşaması ise dikkat çekti.

Bir süre akan trafikte kamyona tutunarak giden çocuklar, kamyonun ışıklarda durması ile yoluna yaya devam etti. - GAZİANTEP