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Gaziantep'te Tehlikeli Motosiklet Taşıma Olayı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kimliği belirsiz 3 şahıs, elektrikli motosiklet üzerine başka bir motosiklet yükleyerek trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziantep'te kimliği belirsiz 3 şahıs, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çiksorut Mahallesi'nde ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz 3 şahıs, elektrikli motosikletin üzerine bir motosiklet yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Trafikteki bir vatandaş, tehlikeli olayı fark edip cep telefonunu çıkararak bu anları kaydetti. Görüntülerde, elektrikli motosiklete 3 kişinin sığmaya çalıştığı ve arkada oturan kişinin kırmızı renkli motosikleti dengelemekte zorlandığı net bir şekilde görüldü. Özellikle motosikletin arkasındaki kişinin motosikleti tutmak için büyük bir çaba sarf ettiği ve dengesini kaybetmemek için çabaladığı anlar, yürekleri ağza getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Motosiklet gaziantep Şahinbey Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Yaşam

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