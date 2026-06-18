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Gaziantep'te 19 adet tarihi eser sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te 19 adet tarihi eser sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 19 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 19 adet sikke ile 5 adet obje ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, F.Ç. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı ve tarihi eserleri yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 19 adet sikke, 3 adet bronz obje, 1 adet ok ucu şeklinde obje ve 1 adet haç seklinde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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