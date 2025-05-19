Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı kamerada

Yüzünden ve boynundan yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir taksi şoförü, aracına aldığı yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı anları araç kamerasına yansırken yüzünden ve boynundan yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü Hüseyin Y., aracına aldığı ismi öğrenilemeyen yolcusunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında yüzünden ve boynundan yaralanan taksici, kendisini güçlükle aracından dışarı atarken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Yüzünden ve boynundan yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı

Yaralanan taksici Hüseyin Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Y., daha sonrasında ise Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Saldırı anları saniye saniye araç kamerasında

Taksicinin, yolcunun bıçaklı saldırısına uğrama anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ikili arasında başlayan tartışmanın boğuşmaya dönmesi ve sonrasında yolcunun taksiciyi bıçaklama anları yer aldı. Görüntülerin devamında taksici sürücüsünün kendisini güçlükle aracından dışarı atma ve saldırganın kaçma anları ise dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturmanın ve kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.