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Gaziantep'te taksi durağı önünde bıçaklı kavga: 6 yaralı

Gaziantep'te taksi durağı önünde bıçaklı kavga: 6 yaralı
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Gaziantep'te iki taksici grubu arasında yolcu anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki taksici grubu arasında yolcu anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taksi durağı önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yolcu meselesi nedeniyle tartışma yaşayan Cebrail S, yanına dayısı Mehmet D. ve kuzeni Ahmet D.'yi de alarak ayrıldığı taksi durağına geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taksi durağı sahibi Vakkas G., oğulları Ali G. ve Volkan G. ile Mehmet D., Ahmet D. ve Efe D. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, bıçaklı kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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