Gaziantep'te trafikte dehşet saçan 3 şahsa ağır ceza
Gaziantep'te taksicinin önünü keserek darbeden 3 şahıs, yeni trafik kanununa göre ağır ceza aldı. Şahıslara 180'er bin TL para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.
Gaziantep'te, taksicinin önünü keserek darbeden 3 şahsa yeni trafik kanununa göre ağır cezalar verildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni trafik kanunu çerçevesinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, kent merkezinde tartıştıkları taksicinin önünü keserek darbettiği belirlenen 3 şahıs tespit edildi. Olay anları çeşitli güvenlik kameralarına yansıırken polis ekiplerince yakalanan 3 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahıslara, ayrı ayrı 180'er bin TL para cezası da uygulanırken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. - GAZİANTEP