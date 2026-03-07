Haberler

Gaziantep'te trafikte dehşet saçan 3 şahsa ağır ceza

Güncelleme:
Gaziantep'te taksicinin önünü keserek darbeden 3 şahıs, yeni trafik kanununa göre ağır ceza aldı. Şahıslara 180'er bin TL para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Gaziantep'te, taksicinin önünü keserek darbeden 3 şahsa yeni trafik kanununa göre ağır cezalar verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni trafik kanunu çerçevesinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, kent merkezinde tartıştıkları taksicinin önünü keserek darbettiği belirlenen 3 şahıs tespit edildi. Olay anları çeşitli güvenlik kameralarına yansıırken polis ekiplerince yakalanan 3 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahıslara, ayrı ayrı 180'er bin TL para cezası da uygulanırken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
