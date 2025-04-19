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Gaziantep'te Suç Örgütüne Şafak Operasyonu: 7 Tutuklama

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyı tutukladı. Operasyonda uyuşturucu madde ve aletleri ele geçirildi.

Organize suç örgüte şafak operasyonu: 7 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilere ait ev ve iş yeri olmak üzere 6 farklı adreste eş zamanlı yapılan aramalarda; 13 adet captagon hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonuna el geçirildi. Operasyon sonucu, T.Ç., A.K, Y.Ç., M.T. ve Ş.Ç. örgüt üyesi isimli şüpheliler ile bağlantılı bulunan H.K., M.K. isimli toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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