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Gaziantep’te ’sokaklar güvende’ operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep’te ’sokaklar güvende’ operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep’te ’sokaklar güvende’ operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Gaziantep'te 'sokaklar güvende' operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'sokaklar güvende' operasyonları çerçevesinde organize suç örgütüne ve kara para aklama suçuna yönelik operasyon yapıldı. Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ikamet, iş yeri ve araç kurşunlama, tefecilik, fuhşa zorlama, teşvik ve aracılık etme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve hakaret gibi suçlara yönelik olarak çok sayıda adrese Özel Hareket destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru malzeme ile dijital materyale el konuldu.

31 şüpheliden 18'i tutuklandı

Gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliyede hakim karşısına çıkan 31 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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