Gaziantep'te skandal: Kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı

Gaziantep'te skandal: Kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı
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Gaziantep'te skandal: Kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı yapıldı.

Gaziantep'te skandal: Kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı yapıldı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı. Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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