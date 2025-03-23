Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te iftar saati husumetli oldukları şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 genç hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek'in (25) bulunduğu aracın önü husumetli oldukları şahıslar tarafından kesildi. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıktı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP