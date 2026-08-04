Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'te tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından silahla vurulan Mustafa G. (49) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Mustafa G.'yi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan ağır yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası saldırgan gözaltına alırken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı