İslahiye'de sağanak sonrası ev ve tarlaları su bastı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabaha kadar süren sağanak yağış, birçok evin su altında kalmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Altyapının yetersizliği nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış sabaha kadar aralıksız devam etti. Özellikle İslahiye ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ise sular altında kaldı.

İslahiye'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı mahallelerinde altyapının yetersiz kalması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bodrum ve zemin katlarda bulunan evleri su bastı. Diğer yandan, İslahiye'de geniş tarım arazilerinin de yağıştan zarar gördüğü ve tarlaların büyük bölümünün su altında kaldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
