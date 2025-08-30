Gaziantep'te sıcak saatler: Eşini darp eden cinayet firarisi özel hareket operasyonuyla yakalandı

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, saklandığı evinde darp ettiği eşinin ihbarı üzerine üzerine özel hareket ve dron destekli operasyonla yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kasten öldürme suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan firari Kemal G. (34) isimli şahıs, saklandığı evinde eşini darp etti. Darp edilen karısının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, mahallede ve sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

'Teslim ol' çağrısına cevap vermedi, evdeki gizli mahzende yakalandı

Polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına cevap vermeyen ve evdeki gizli bir mahzende saklanan cezaevi firarisini yakalamak için olay yerine özel hareket polisi ve sesli dron sevk edildi. Sesli dronun eve yaklaştırılarak 'teslim ol' çağrısı yapılan firari, 3 saatlik bekleme ve ikna çabalarına da olumsuz yanıt verince özel hareket operasyonu ile saklandığı gizli yerde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP