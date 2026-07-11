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Gaziantep'te siber dolandırıcılık şüphelisi 13 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te siber dolandırıcılık şüphelisi 13 şahıs tutuklandı
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Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 12 vatandaşı 558 bin 506 TL dolandıran 13 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yönetimi ile 12 vatandaşı toplam 558 bin 506 TL dolandırdığı tespit edilen 13 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Haziran ayı içerisinde çok sayıda çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 12 vatandaşı toplam 558 bin 506 TL para toplayarak dolandıran 25 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemler sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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