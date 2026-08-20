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Gaziantep'te Tır Alev Alev Yandı

Gaziantep'te Tır Alev Alev Yandı
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Gaziantep’te seyir halindeki tır bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü.

Gaziantep'te seyir halindeki tır bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gaziantep çevre yolu Küsget Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip kendisini dışarı attıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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