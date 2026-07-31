Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Gaziantep-Nizip D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kendisini araçtan dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede aracı tamamen sararken otomobil adeta alev topuna döndü. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı