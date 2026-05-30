Gaziantep'te serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki Vakkas kurtarılamadı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla dereye giren 16 yaşındaki Vakkas Sakar, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Yavuzeli ilçesi kırsal Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Vakkas Sakar, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte dereye gitti. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya giren Vakkas Sakar, kısa bir süre sonra akıntıda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan Sakar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vakkas Sakar, doktorların hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sakar'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
